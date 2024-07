Was plant der Kulturminister? - Regierungserklärung

Ebenfalls am Dienstag debattieren die Parlamentarier in zweiter Lesung über den Nachtragshaushalt 2024. Verabschiedet werden soll er in dritter Lesung am Donnerstag (11. Juli). Im Entwurf des Zahlenwerks sind Ausgaben von rund 39 Milliarden Euro vorgesehen. Angesichts von Steuerausfällen und einer Stärkung der Landesbank ist dabei eine Neuverschuldung von mehr als 2,8 Milliarden Euro geplant. Finanzminister Alexander Lorz (CDU) hatte im Juni gemahnt: «Die goldenen Jahre der Finanzpolitik, in denen sprudelnde Steuereinnahmen den finanziellen Spielraum für viele neue politische Vorhaben schufen, sind vorerst vorbei.»