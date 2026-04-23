40 Jahre Tschernobyl

Hessen prüft weiter Radioaktivität – 600 Proben jährlich

Wie viel Radioaktivität ist Jahrzehnte nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl noch in Hessen messbar? Das Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie analysiert jährlich Hunderte Proben.

Rund 600 Proben aus Hessen werden jährlich vom Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie auf Radioaktivität untersucht. (Symbolbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa
Rund 600 Proben aus Hessen werden jährlich vom Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie auf Radioaktivität untersucht. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) misst in Hessen die Radioaktivität in Lebensmitteln und Futtermitteln, in Pflanzen und im Boden, in Flüssen und Seen, im Grundwasser und im Niederschlag sowie in Reststoffen der Abfallbehandlung. Jährlich werden etwa 600 Umweltproben aus Hessen im HLNUG auf Radioaktivität untersucht. Die Messstellen befinden sich in Kassel und Darmstadt. 

«Vor der Tschernobyl-Katastrophe gab es sowohl in West- und Ost-Deutschland keine Notfallpläne und man war unvorbereitet für ein Ereignis dieser Größe», sagt Uh-Myong Ha, Dezernatsleiter der Abteilung Strahlenschutz beim HLNUG. «Es gab wenig Vergleichsmesswerte für die Umweltmedien, weshalb es schwierig war zu beurteilen, inwieweit sich die Messwerte erhöht hatten.» Damals hätten vor allem uneinheitliche Grenzwerte zwischen den EU-Ländern und innerhalb Deutschlands zur allgemeinen Verunsicherung der Bevölkerung geführt.

«Im Nachgang der Katastrophe wurden Notfallpläne und ein Routinemessprogramm eingerichtet, um diese Werte zu haben und für die Sicherheit der Bevölkerung vorzusorgen.» Diese Notfallpläne würden fortlaufend aktualisiert, um auch den veränderten geopolitischen Rahmenbedingungen zu begegnen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wie Tschernobyl das Leben in Hessen veränderte
40. Jahrestag des Atomunfalls

Wie Tschernobyl das Leben in Hessen veränderte

Nach der Tschernobyl-Katastrophe herrschte in Hessen große Unsicherheit: Sand auf Spielplätzen wurde ausgetauscht, frische Milch gemieden. Wie Bürger, Behörden und Experten damals reagierten.

vor 1 Stunde

40 Jahre nach Tschernobyl: Spuren in Hessen noch messbar
Atomunfall in der Ukraine

40 Jahre nach Tschernobyl: Spuren in Hessen noch messbar

Vier Jahrzehnte nach dem Rektorunglück in Tschernobyl ist in Hessen noch Radioaktivität messbar. Die gemessenen Werte liegen laut HLNUG aber deutlich unter den gesetzlichen Grenzwerten.

vor 1 Stunde

Radioaktivität: Verzehr von Wildpilzen ist unbedenklich
Tschernobyl

Radioaktivität: Verzehr von Wildpilzen ist unbedenklich

Der aktuelle Pilzbericht des Bundesamtes für Strahlenschutz weist Semmelstoppelpilze mit mehr als 2.000 Becquerel aus. Warum trotzdem niemand auf frische Wildpilze verzichten muss.

05.09.2025

Landesamt forscht zu geschädigten Fichtenwäldern
Naturschutz

Landesamt forscht zu geschädigten Fichtenwäldern

Bislang werden die von Borkenkäfern befallenen Bäume entfernt, für den Erhalt der Artenvielfalt ist das ungünstig.

14.06.2024

Umwelt

184 kaum spürbare Erdbeben in Hessen im vergangenen Jahr

03.05.2023