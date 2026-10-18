Hessen setzt zunehmend auch auf digitale Suchthilfe

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen setzt in der Suchthilfe zunehmend auch auf digitale Beratung. Die Plattform «DigiSucht» im Bundesland für Betroffene und Angehörige hatte 544 Registrierungen im Jahr 2024, 982 dann 2025 sowie im Jahr 2026 allein von Januar bis Juli schon 875, wie Gesundheitsministerin Diana Stolz (CDU) auf Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Yanki Pürsün mitteilte. Allerdings führe nicht jede Registrierung zu Beratungsgesprächen über das Internet - diese würden nicht statistisch erfasst.

Pürsün erklärte in seiner Anfrage, das kostenlose und anonyme Angebot «DigiSucht« im Netz könne insbesondere Menschen den Zugang zur Suchthilfe erleichtern, «die aus persönlichen, gesundheitlichen oder räumlichen Gründen eine Beratungsstelle nicht unmittelbar aufsuchen». Hessen hat zwar Ballungsgebiete, ist aber teils auch sehr ländlich geprägt: Die Anfahrten zu klassischer fachlicher Hilfe können lang sein.

Besondere Schulungen für «DigiSucht»-Berater

Die Beraterinnen und Berater bei «DigiSucht» werden laut Ministerin Stolz eigens für dieses Internetangebot geschult: «Dafür durchlaufen sie zwei ganztägige Module.» Zudem gebe es einmal im Jahr ein «Landesnetzwerktreffen» für alle hessischen Berater. Hinzu komme der Austausch mit dem «DigiSucht»-Netzwerk auch in 13 anderen Bundesländern.

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