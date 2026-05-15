Mehr als 450 Hinweise bei Stelle gegen Hass und Hetze

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das hessische Innenministerium hat sich zufrieden mit dem Start der neuen Anlauf- und Beratungsstelle bei Hass und Hetze im Netz gezeigt. Mehr als 450 Hinweise seien in den ersten drei Monaten eingegangen, teilt das Ministerium mit. Dies seien zwar erheblich weniger Meldungen, als bei der zuvor bestehenden Meldestelle «HessengegenHetze» eingegangen seien. Dies sei aber gewollt.

Im Vergleich zur vorherigen Meldestelle wurden Aufgaben und Zuständigkeiten begrenzt. Angenommen würden nur noch Fällen mit Hessenbezug, der Fokus liege auf Beratung, Aufklärung und Information.

«Mit der Neuausrichtung ist Hessen nicht länger Anlaufpunkt für zum Teil fragwürdige Anzeigen aus dem gesamten Bundesgebiet. Im Mittelpunkt steht nun der Opferschutz», erklärt Innenminister Roman Poseck (CDU).

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Beratungsgespräche und Löschungen