Tourismus

Hessen und Bayern bündeln Kräfte für Spessart-Tourismus

Die beiden Tourismusverbände starten eine gemeinsame Offensive für die Urlaubsregion. Was sich durch die neue Marke und das einheitliche Marketing für Gäste ändern soll.

Schloss Mespelbrunn ist eines der touristischen Highlights im Spessart. In dem Schloss wurden Teile des Kinofilms «Das Wirtshaus im Spessart» gedreht. Foto: Michael Seiterle/Spessart-Mainland/dpa
Schloss Mespelbrunn ist eines der touristischen Highlights im Spessart. In dem Schloss wurden Teile des Kinofilms «Das Wirtshaus im Spessart» gedreht.

Aschaffenburg/Gelnhausen (dpa) - Der hessische und der bayerische Teil des Spessarts wollen im Tourismus-Marketing künftig über die Landesgrenzen hinweg eng zusammenarbeiten, um mehr Gäste in die Urlaubsregion zu holen. Unter der neuen gemeinsamen Marke «Spessart» wollen die beiden Marketingagenturen ihre Kräfte bündeln, wie die Spessart Tourismus und Marketing GmbH (Hessen) und der Tourismusverband Spessart Mainland (Bayern) in Aschaffenburg mitteilten. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Ziel sei es, die Region für Gäste, Partner und Einheimische klarer, einheitlicher und stärker erlebbar zu machen, betonten die Verbände. Potenzielle Gäste sollen die Urlaubsregion künftig «aus einem Guss» erleben. Die bisherigen Marken «Hessischer Spessart» und «Spessart Mainland» gehören damit der Vergangenheit an. Zusammen kommen beide Teile der Urlaubsregion den Angaben zufolge auf ein Netz von Wanderwegen und Mountainbike-Strecken von jeweils rund 1.000 Kilometer Länge. 

«Spessart macht vor Landesgrenzen nicht halt» 

«Der Spessart verbindet uns regional und macht vor Landesgrenzen nicht halt», sagte der Landrat des Kreises Aschaffenburg, Alexander Legler (CSU), bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags. Beteiligt sind auf bayerischer Seite Stadt und Kreis Aschaffenburg sowie die Landkreise Main-Spessart und Miltenberg. In Hessen sind der Main-Kinzig-Kreis und die Stadt Hanau die Partner. Der Spessart-Tourismus erwirtschaftet nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Hanau jährlich länderübergreifend einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro und bietet Arbeitsplätze für rund 20.000 Beschäftigte. 

Neues Layout 

Mit der Einführung der Marke startet auch ein neues, einheitliches Layout. Social-Media-Kanäle wie Instagram und Facebook präsentierten sich bereits im neuen Layout, teilten die Verbände mit. In der zweiten Jahreshälfte soll dann auch die gemeinsame Website online geschaltet werden.

Nicht weit vom Spessart entfernt, in der Rhön, läuft die touristische Zusammenarbeit über die hessisch-bayerische Ländergrenze hinweg bereits seit Jahren - sie schließt als drittes Bundesland sogar Thüringen mit ein.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verband: Bundeswehr und Industrie müssen Kräfte bündeln
Stärkung der Bundeswehr

Verband: Bundeswehr und Industrie müssen Kräfte bündeln

Neue Drohnenwaffen sollen die Bundeswehr für Verteidigung und Angriff stärken. Der Luftfahrtverband will eine verstärkte und schnelle Zusammenarbeit mit der Industrie.

22.09.2025

Überschwemmungen in beliebter russischer Urlaubsregion
Unwetter

Überschwemmungen in beliebter russischer Urlaubsregion

Durch Unwetter kam es in der Region Krasnodar im Süden Russlands zu Überschwemmungen. Zahlreiche Häuser wurden laut Behörden zerstört und Dutzende Touristen evakuiert.

03.08.2025

Personal fehlt – Tourismusverband fordert «Anwerbeoffensive»
Fachkräftemangel im Tourismus

Personal fehlt – Tourismusverband fordert «Anwerbeoffensive»

Der Personalmangel hat längst auch die Reisebranche erreicht. Vor der Bundestagswahl stellt der Tourismusverband Forderungen an die Politik, um Fachkräfte auch aus dem Ausland zu gewinnen.

30.01.2025

Picknick im Spessart - Körbe für Ausflügler
Vespern in der Natur

Picknick im Spessart - Körbe für Ausflügler

Der Naturparkverband Spessart sorgt mit einem neuen Lieferservice für das leibliche Wohl von Wanderern und Radlern. Nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische wissen das Angebot zu schätzen.

27.07.2024

Biker bei Mittsommerfahrt im Odenwald und Spessart unterwegs
Hammelbach

Biker bei Mittsommerfahrt im Odenwald und Spessart unterwegs

Rund 60 Biker gingen bei der Mittsommerfahrt mit der Motorsportvereinigung Hammelbach auf Tour. Mit dabei: eine Gleichmäßigkeitsprüfung auf dem Gelände eines alten US-Muntionslagers - mit einer unerwarteten Siegerin.

25.07.2023