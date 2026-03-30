Kooperation

Hessen und Thüringen kaufen gemeinsam Polizeihubschrauber

Die Hubschrauber der Polizei kommen in die Jahre. Jetzt sollen neue her.

Die Polizei in Thüringen und Hessen soll modernes Fluggerät bekommen. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei in Thüringen und Hessen soll modernes Fluggerät bekommen. (Archivbild)

Egelsbach (dpa) - Hessen und Thüringen kooperieren bei der Beschaffung von Polizeihubschraubern. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) und sein thüringischer Amtskollege Georg Maier (SPD) im südhessischen Egelsbach. Insgesamt sollen sechs moderne Hubschrauber angeschafft werden und alte Maschinen ersetzen, vier für Hessen und zwei für Thüringen. Mit der Kooperation versprechen sich die beiden Bundesländer Effizienzgewinne und geringere Kosten. 

Beide Länder betreiben nach Angaben des hessischen Innenministeriums derzeit gleiche Hubschrauber und haben deckungsgleiche Anforderungen an ein Nachfolgemodell. «Die für Hessen vorgesehenen vier neuen Hubschrauber werden die bisherigen drei Maschinen ersetzen und die Flotte erweitern», sagte Poseck. Die Herausforderungen für die Sicherheit würden größer und auch in der Verbrechensbekämpfung seien die Hubschrauber unverzichtbar.

«Moderne Polizeihubschrauber sind ein unverzichtbares Einsatzmittel – ob bei der Fahndung, der Rettung aus der Luft oder im Katastrophenschutz», sagte Maier. Gemeinsam mit Hessen beschaffe man leistungsfähige Technik 
wirtschaftlicher und schneller.

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Die Investitionssumme für die sechs Hubschrauber beläuft sich den Angaben zufolge auf einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. Die Maschinen sollen 2029 ausgeliefert und bis 2030 in den Dienst gestellt werden.

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