Hessen verkürzt Referendariat – Kritiker warnen vor Sparkurs

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die geplante Reform der hessischen Lehrerausbildung schreitet voran - und steht weiter in der Kritik. Bildungsexperten warnen vor schlechteren Bedingungen für den Berufseinstieg. «Das Ziel sollte sein, die Ausbildungsqualität zu verbessern und nicht die Bildung wegzusparen», sagt Markus Bloos von der «Allianz Pro Bildung», eine Initiative für gerechte Bildungspolitik. Der Lehrer ist Personalratsvorsitzender am Studienseminar für berufliche Schulen in Wiesbaden.

Der Gesetzentwurf der schwarz-roten Regierungskoalition sieht vor, die praktische Phase der Lehrerausbildung nach dem Studium - das Referendariat - von 21 auf 18 Monate zu verkürzen. Damit würde die Ausbildungsdauer in Hessen nach Angaben des Kultusministeriums an die der meisten anderen Länder angeglichen.

Die Zahl der Unterrichtsbesuche von Ausbildern, die Referendare langwierig vorbereiten müssten, solle sinken. Die Stundenzahl des eigenverantwortlichen Unterrichts soll von maximal 12 auf 14 bis 16 Stunden erhöht werden. Der entsprechende Gesetzentwurf war im September in den Landtag eingebracht worden. Ende November sollen die Ergebnisse der Expertenanhörung im kultuspolitischen Ausschuss diskutiert werden.

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Was Lehrervertreter kritisch sehen

Eine kürzere Ausbildungszeit mit weniger Begleitung könne den Druck auf die Referendare erhöhen, warnt Lehrer Bloos. Für eine gute Ausbildung brauche es Zeit und verlässliche Anleitung. «Referendare brauchen bestmögliche Beratung, um auch in schwierigen Situationen professionell handeln zu können.» Auch die geringere Zahl benoteter Unterrichtsbesuche sieht Bloos kritisch. Diese seien nicht nur Teil der Bewertung, sondern böten Gelegenheit, Unterricht gemeinsam auszuwerten und gezielt an der eigenen Praxis zu arbeiten.

«Wenn weniger Zeit für Ausbildung bleibt, bedeutet das nicht automatisch mehr Effizienz, sondern möglicherweise weniger Vorbereitung auf den Berufsalltag», sagt Klaus Oehmann. Er ist Personalratsvorsitzender am Europaseminar Gießen und engagiert sich ebenfalls bei der «Allianz Pro Bildung». Die Initiative hatte gemeinsam mit der Bildungsgewerkschaft GEW Demonstrationen gegen die Reformpläne organisiert. Der GEW-Landesvorsitzende Thilo Hartmann erklärte, die Belastung im Referendariat sei bereits heute hoch. «Weitere Arbeitsverdichtung und Einschnitte gefährden die Qualität der Ausbildung.»

Referendar befürchtet «einen weiteren Anstieg des Stresses»

Mehr Druck, mehr zeitliche Belastung und gleichzeitig weniger Betreuung: So sieht ein Referendar aus dem Wetteraukreis die geplante Reform. Er teilt die Einschätzung von Bloos und Oehmann. Die Reform wirke auf ihn wie eine Sparmaßnahme bei der Ausbildung. Er glaube, dass die Änderungen «einen weiteren Anstieg des Stresses» bedeuten könnten. Seinen Namen möchte der angehende Lehrer lieber nicht öffentlich nennen.

Foto: Arne Dedert/dpa Eine kürzere Ausbildungszeit mit weniger Begleitung könnte nach Befürchtungen von Lehrern den Druck auf Referendare erhöhen. (Symbolbild)

Mehr eigenverantwortlicher Unterricht wirke zunächst wie ein guter Impuls, sagte der Referendar. Allerdings brauche die Vorbereitung gerade zu Beginn des Referendariats viel Zeit. Es mache einen Unterschied, ob man mehr Unterricht vorbereiten müsse, insbesondere wenn es nicht identische Klassenstufen mit identischem Stoff sind, betont er.

Kritiker sehen «versteckte Sparmaßnahmen»

Bloos bekräftigt, gerade bei Themen wie Inklusion und Digitalisierung komme es darauf an, angehende Lehrkräfte gut auf den Schulalltag vorzubereiten. Zwar griffen die Reformpläne diese Themen auf, durch die geplanten Einsparungen könne sich diesen aber kaum ausreichend gewidmet werden. «Das sind versteckte Sparmaßnahmen, die als Qualitätsentwicklung verkauft werden.»

Als möglichen Lösungsansatz nennt der Referendar aus dem Wetteraukreis, mehr beratende Unterrichtsbesuche als «bewertungsfreie Räume» zu schaffen und so den Druck auf angehende Lehrkräfte zu verringern.

Bloos und Oehmann fordern neben mehr Begleitung in der Praxis auch klare Worte zu den Reformgründen. «Wenn offen kommuniziert würde, dass keine Gelder zur Verfügung stehen, und man stattdessen den Fokus auf "Wir müssen anpacken" legen würde, dann wäre die Wertschätzung eine ganz andere», beschreibt Bloos.

Länge des Referendariats individuell anpassen

Darüber hinaus schlagen die beiden vor, die 21 Monate beizubehalten und die Begleitung der Referendare auszubauen – die Länge des Referendariats könne stärker an die Entwicklung der einzelnen angehenden Lehrkräfte angepasst werden. Oehmann hält zudem einen früheren Praxisbezug für sinnvoll: Je früher Referendare Unterrichtserfahrung sammelten, desto besser könnten sie sich auf den Beruf vorbereiten.

Foto: Arne Dedert/dpa Kultusminister Schwarz sagt zu den Reformplänen: «Wir wollen die jungen Menschen früher für eine volle Stelle als Lehrkraft befähigen.» (Archivbild)

Kultusminister verteidigt die Reform

Kultusminister Armin Schwarz (CDU) argumentiert: «Die Novellierung ist die Antwort auf eine sich wandelnde Schule und macht die Lehrkräftebildung individueller, praxisorientierter, kompakter, zeitgemäß. Und wir wollen die jungen Menschen früher für eine volle Stelle als Lehrkraft befähigen.»

Die Lehrkräftebildung solle noch mehr an den grundlegenden Bedarfen der schulischen Praxis und den gesellschaftlichen Erfordernissen ausgerichtet werden. Wichtiger Querschnittsthemen wie unter anderem Werte- und Demokratiebildung, Medienbildung und Digitalisierung sowie künstlicher Intelligenz würden stärker berücksichtigt.