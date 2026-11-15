Lehrerausbildung

Reformpläne für hessisches Referendariat stoßen auf Kritik

Die Landesregierung will das Referendariat für Lehrkräfte neu organisieren und kürzen. Aktuell läuft dazu eine Gesetzesreform. Verbände und Referendare befürchten einen Qualitätsverlust.

Die geplante Reform des Referendariats löste in Hessen Proteste aus - wie hier bei einer Demo im September in Marburg. (Archivbild) Foto: Christian Lademann/dpa
Die geplante Reform des Referendariats löste in Hessen Proteste aus - wie hier bei einer Demo im September in Marburg. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die geplante Reform der hessischen Lehrerausbildung stößt weiter auf Kritik. Der Gesetzentwurf der schwarz-roten Koalition sieht unter anderem vor, das Referendariat von 21 auf 18 Monate zu verkürzen. Angehende Lehrkräfte könnten dann früher eigenverantwortlich unterrichten und die Besoldungsgruppe A 13 früher erreichen, argumentiert die Landesregierung. Außerdem soll die Zahl der Unterrichtsbesuche von Ausbildern sinken und mehr eigenverantwortlicher Unterricht gehalten werden.

Markus Bloos von der Bildungsinitiative «Allianz Pro Bildung» kritisiert: «Das Ziel sollte sein, die Ausbildungsqualität zu verbessern und nicht die Bildung wegzusparen.» Eine kürzere Ausbildung mit weniger Begleitung könne den Druck erhöhen. Bloos sprach von «versteckten Sparmaßnahmen», die als Qualitätsentwicklung verkauft würden. Ein Referendar aus dem Wetteraukreis, der anonym bleiben möchte, befürchtet «einen weiteren Anstieg des Stresses». Mehr eigenverantwortlicher Unterricht sei zwar ein guter Impuls, die Vorbereitung koste aber viel Zeit.

Der hessische Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Thilo Hartmann, erklärte, die Belastung im Referendariat sei bereits heute hoch. «Weitere Arbeitsverdichtung und Einschnitte gefährden die Qualität der Ausbildung.»

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Kultusminister Armin Schwarz (CDU) verteidigt die Reform als «Antwort auf eine sich wandelnde Schule». Die Lehrkräftebildung werde dadurch individueller, praxisorientierter und kompakter. Die Ausbildungsdauer in Hessen werde an die der meisten anderen Länder angeglichen. Ende November sollen die Ergebnisse einer Expertenanhörung zum Gesetzentwurf im kultuspolitischen Ausschuss im Landtag beraten werden.

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