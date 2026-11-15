Reformpläne für hessisches Referendariat stoßen auf Kritik

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die geplante Reform der hessischen Lehrerausbildung stößt weiter auf Kritik. Der Gesetzentwurf der schwarz-roten Koalition sieht unter anderem vor, das Referendariat von 21 auf 18 Monate zu verkürzen. Angehende Lehrkräfte könnten dann früher eigenverantwortlich unterrichten und die Besoldungsgruppe A 13 früher erreichen, argumentiert die Landesregierung. Außerdem soll die Zahl der Unterrichtsbesuche von Ausbildern sinken und mehr eigenverantwortlicher Unterricht gehalten werden.

Markus Bloos von der Bildungsinitiative «Allianz Pro Bildung» kritisiert: «Das Ziel sollte sein, die Ausbildungsqualität zu verbessern und nicht die Bildung wegzusparen.» Eine kürzere Ausbildung mit weniger Begleitung könne den Druck erhöhen. Bloos sprach von «versteckten Sparmaßnahmen», die als Qualitätsentwicklung verkauft würden. Ein Referendar aus dem Wetteraukreis, der anonym bleiben möchte, befürchtet «einen weiteren Anstieg des Stresses». Mehr eigenverantwortlicher Unterricht sei zwar ein guter Impuls, die Vorbereitung koste aber viel Zeit.

Der hessische Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Thilo Hartmann, erklärte, die Belastung im Referendariat sei bereits heute hoch. «Weitere Arbeitsverdichtung und Einschnitte gefährden die Qualität der Ausbildung.»

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