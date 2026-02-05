Hessen will Altersgrenze für Feuerwehr auf 67 Jahre anheben

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen will die Altersgrenze von ehrenamtlichen Feuerwehrleuten von 65 auf 67 Jahre anheben. Diese Neuregelung im Brand- und Katastrophenschutzgesetz soll heute in der Plenarsitzung des Wiesbadener Landtags (9.00 Uhr) beschlossen werden.

Debattiert wird dies im Zusammenhang mit dem neuen Kommunalen Flexibilisierungsgesetz von Schwarz-Rot, abgekürzt «KommFlex». Dabei geht es um weniger Papier, schnellere Verfahren und kostengünstigere Lösungen für Gemeinden, Bürger und Unternehmen. Kommunen sollen die Möglichkeit bekommen, flexibler und mit mehr Eigenverantwortung zu handeln. Auch das Gesetz «KommFlex» soll in dritter Lesung verabschiedet werden.

Mehr als 2.400 Freiwillige Feuerwehren in Hessen