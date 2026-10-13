Hessen will Frankfurts Finanzbeziehungen zu Asien stärken
Finanzminister Lorz reist nach Bangkok. Dort beraten wichtige Köpfe der Weltwirtschaft über Wachstum und Investitionen. Was sind Hessens Ziele im fernen Thailand?
Bangkok (dpa/lhe) - Hessen will bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in dieser Woche in Thailand die Vernetzung Frankfurts mit Finanzplätzen und Investoren in Asien vorantreiben. Der hessische Finanzminister Alexander Lorz (CDU) nehme im Auftrag des Bundesrates an den wichtigsten internationalen Treffen der Finanz- und Wirtschaftspolitik teil, wie sein Ministerium in Wiesbaden erläuterte. Dabei bringe er die Perspektive Hessens und der anderen Bundesländer ein.
In Bangkok treffen sich bis zum 18. Oktober Finanzminister, Notenbanker sowie Finanz- und Entwicklungsexperten aus aller Welt. Sie beraten über Weltwirtschaft, Finanzstabilität, Wachstum und Investitionen in krisenreichen Zeiten.
Finanzstandort Frankfurt
Hessen gehört laut Landesminister Lorz auf die internationale Finanzbühne. «Mit Frankfurt tragen wir Verantwortung für einen Finanzplatz, der weit über die Grenzen unseres Landes hinaus für Deutschland und Europa von Bedeutung ist», erklärte der CDU-Politiker. «Deshalb müssen wir dort präsent sein, wo über Wachstum, Investitionen und die wirtschaftliche Ordnung von morgen gesprochen wird», ergänzte Lorz.
Hessens größte Stadt Frankfurt beherbergt als internationaler Finanzstandort unter anderem Zentralbanken, Finanzaufsichtsbehörden und Großbanken.