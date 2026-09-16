Finanzen

Finanzminister Lorz stellt Haushaltsentwurf 2027 vor

Hessen ist im Sparzwang: So viel ist bereits vor der Vorstellung des Etatplans des Landes für das kommende Jahr klar. Am Mittwoch will der Finanzminister den Entwurf präsentieren.

Die Haushaltslage ist nach den Worten von Finanzminister Lorz schlecht. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Die Haushaltslage ist nach den Worten von Finanzminister Lorz schlecht. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU) will am Mittwoch (10.00 Uhr) in Wiesbaden den Regierungsentwurf für den Landeshaushalt 2027 vorstellen. Es wird ein Etat in Zeiten großer Sparzwänge. Die Haushaltslage sei schlecht, hatte Lorz vor wenigen Wochen gesagt. Steigende Personalkosten und stagnierende Steuereinnahmen engten den Handlungsspielraum des Landes weiter ein. 

Gleichzeitig hatte der Finanzminister angekündigt, klare Prioritäten setzen zu wollen - etwa bei Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung. Hintergrund der Ebbe in der Kasse ist die anhaltende Wirtschaftsflaute. Diese führt zu dauerhaften Problemen aller öffentlichen Haushalte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hessen zieht Bilanz – Finanzminister legt Bericht vor
Finanzen

Hessen zieht Bilanz – Finanzminister legt Bericht vor

Finanzminister Lorz stellt den Geschäftsbericht des Landes vor. Angesichts der angespannten Haushaltslage sei diese Bilanz besonders wichtig, erklärt sein Ministerium. Bei wem etwa spart das Land?

16.07.2025

Landtag verabschiedet Landeshaushalt 2025
Haushaltsdebatte

Landtag verabschiedet Landeshaushalt 2025

Der Etat steht unter strengen Sparvorgaben, die Rücklagen werden fast vollständig verbraucht. Der Ausblick des Finanzministers für den Haushalt 2026 sieht nicht rosig aus.

26.03.2025

Landtag will Landeshaushalt 2025 verabschieden
Finanzen

Landtag will Landeshaushalt 2025 verabschieden

Kriselnde Wirtschaft, sinkende Einnahmen: Der Finanzminister hat Hessen auf einen Sparkurs eingeschworen. Laut Opposition wird an falscher Stelle gekürzt. Nun soll über den Etat abgestimmt werden.

26.03.2025

Hessens Finanzminister Lorz stellt Haushaltsentwurf 2025 vor
Finanzen

Hessens Finanzminister Lorz stellt Haushaltsentwurf 2025 vor

Es ist ein Papier mit Streitpotenzial: der Haushalt 2025. Die Regierung kämpft mit Sparnöten, es müssen auch unpopuläre Entscheidungen getroffen werden. Nun stellt der Finanzminister den Entwurf vor.

25.11.2024

Finanzminister schwört Hessen auf Sparkurs ein
Geschäftsbericht 2023

Finanzminister schwört Hessen auf Sparkurs ein

Anders als der hessische Haushalt bezieht der Geschäftsbericht des Landes auch Rückstellungen mit ein, etwa für künftige Pensionszahlungen. 2023 steht ein dickes Minus im Bericht. Was ist der Grund?

16.09.2024