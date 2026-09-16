Finanzminister Lorz stellt Haushaltsentwurf 2027 vor
Hessen ist im Sparzwang: So viel ist bereits vor der Vorstellung des Etatplans des Landes für das kommende Jahr klar. Am Mittwoch will der Finanzminister den Entwurf präsentieren.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU) will am Mittwoch (10.00 Uhr) in Wiesbaden den Regierungsentwurf für den Landeshaushalt 2027 vorstellen. Es wird ein Etat in Zeiten großer Sparzwänge. Die Haushaltslage sei schlecht, hatte Lorz vor wenigen Wochen gesagt. Steigende Personalkosten und stagnierende Steuereinnahmen engten den Handlungsspielraum des Landes weiter ein.
Gleichzeitig hatte der Finanzminister angekündigt, klare Prioritäten setzen zu wollen - etwa bei Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung. Hintergrund der Ebbe in der Kasse ist die anhaltende Wirtschaftsflaute. Diese führt zu dauerhaften Problemen aller öffentlichen Haushalte.