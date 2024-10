Hessen will jungen Menschen mehr Finanzwissen vermitteln

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Land Hessen will die Kompetenz junger Menschen bei finanziellen Themen mit gezielten Informationsangeboten stärken. Damit treffe man laut einer aktuellen Studie auf einen großen Bedarf, teilte Finanzminister Alexander Lorz (CDU) mit. Der Hessenmonitor im Auftrag der Landesregierung habe ergeben, dass fast zwei von drei jungen Erwachsenen mehr über Finanzen wissen wollten und dafür auch Freizeit investieren würden. Hessen beteiligt sich an der Initiative des Bundes für eine nationale Finanzbildungsstrategie und ist Partner des Finanzbildungsfestivals am Dienstag (15. Oktober) in Berlin.