Neue App soll Lücken im Finanzwissen schließen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wie wirtschafte ich mit meinen ersten Einnahmen? Wie versichere ich mich? Wie sorge ich fürs Alter vor? Lücken in der Finanzbildung junger Menschen will das Land Hessen mit verschiedenen Angeboten schließen. Ein erster Baustein: Die öffentlich geförderte Seasn-App, die an der Frankfurter Goethe-Universität und am dortigen Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE entwickelt wurde und nach Tests nun in den diversen App-Stores heruntergeladen werden kann.