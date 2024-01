Hessenderby am Böllenfalltor: Darmstadt gegen Frankfurt

Darmstadt (dpa/lhe) - Zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde steht das brisante Hessenderby zwischen Aufsteiger SV Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt auf dem Programm. Die Partie des 18. Spieltags findet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) am Böllenfalltor in Darmstadt statt. Die Lilien sind mit gerade einmal zehn Punkten unter Druck und wollen mit einem Sieg den letzten Tabellenplatz verlassen. Frankfurt könnte mit einem Sieg näher an die Champions-League-Ränge heranrücken und einen gelungenen Jahresstart nach dem Sieg bei RB Leipzig veredeln. Das Hinspiel im August hatte die Eintracht mit 1:0 gewonnen.