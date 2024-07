Hessenfest mit Ex-Ministern Koch und Bouffier in Berlin

Berlin (dpa/lhe) - Mit rund 2000 Gästen hat die Landesregierung das traditionelle Hessenfest in der Landesvertretung in Berlin gefeiert. Zu den prominenten Besuchern zählten am Abend unter anderem die ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch und Volker Bouffier (beide CDU). Außerdem hatten sich unter anderem Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der Oppositionsführer im Bundestag, Friedrich Merz (CDU), sowie Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) angekündigt.