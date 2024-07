Mehr als 2000 Gäste zum Hessenfest erwartet

Berlin (dpa/lhe) - Zum traditionellen Hessenfest in der Landesvertretung in Berlin erwartet die hessische Landesregierung am Mittwochabend (18.00 Uhr) mehr als 2000 Gäste. Als prominente Besucher haben sich unter anderem Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Oppositionsführer im Bundestag, Friedrich Merz (CDU), angekündigt. Der Einladung von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und Staatsminister Manfred Pentz (beide CDU) wollen auch zahlreiche Botschafter folgen – unter anderem der Vertreter der Ukraine Oleksii Makeiev.