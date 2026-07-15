Hessenforst und Bahn stärken Waldränder gegen Klimawandel
Mit neuen Baumarten und gezielten Pflanzungen wollen Hessenforst und Bahn Waldränder an der Strecke Frankfurt-Mannheim besser gegen Trockenheit und Klimawandel schützen.
Frankfurt (dpa/lhe) - Hessenforst und die Deutsche Bahn planen Waldränder entlang der Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim ökologisch aufzuwerten und zukunftsfähig zu entwickeln. «Ziel ist es, Eingriffe durch das Infrastrukturprojekt auszugleichen und gleichzeitig die Widerstandskraft angrenzender Wälder gegenüber dem Klimawandel deutlich zu erhöhen», teilte die Bahn mit.
Auf rund 90 Hektar im Staatswald des Forstbezirks Darmstadt sollen durch Pflanzungen, natürliche Verjüngung und die Förderung standortgerechter Baum- und Straucharten vielfältige Waldränder entstehen. Es seien bereits rund 20.000 junge Bäume gepflanzt worden, wie Spitzahorn, Winterlinde, Esskastanie, Hainbuche und Stieleiche. «Diese Baumarten gelten als widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit und tragen dazu bei, stabile, artenreiche Mischwälder zu entwickeln», hieß es.