Hessens Arbeitsmarkt ohne Belebung im Herbst

Frankfurt/Main (dpa) - Hessens Arbeitsmarkt ist im Oktober nicht in Schwung gekommen. Die sonst in Vorjahren übliche Herbstbelebung ist ausgeblieben, wie aus dem Monatsbericht der Regionaldirektion der Arbeitsagentur hervorgeht. Danach ist die Zahl der Arbeitslosen vom Vormonat nur leicht um knapp 800 auf 209.611 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote verharrte zum Stichtag 13. Oktober bei 5,9 Prozent.

Gleichzeitig wurden im Oktober nur noch gut 7.800 neue Stellen gemeldet. Das waren 20,8 Prozent weniger als im September und 11,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Noch nie wurden in einem Oktober so wenig neue Stellen gemeldet. Der Bestand sämtlicher unbesetzter Stellen ging vom Vormonat um 0,6 Prozent auf 43.400 zurück.

Pflege läuft, Industrie baut ab

Man sehe aktuell kaum Anzeichen für eine Herbstbelebung, sagt Direktionschef Frank Martin. «Obwohl die Konjunktur langsam wieder an Fahrt gewinnt, schieben Unternehmen ihre für dieses Jahr geplanten Vorhaben nach wie vor auf.» In der Folge würden auch keine neuen Kräfte eingestellt. Es gebe allerdings Unterschiede in den einzelnen Wirtschaftssektoren. Während die Industrie mit Ausnahme der Bauwirtschaft unverändert Stellen abbaue, hätten Pflege und Gesundheitswesen nach wie vor zusätzlichen Personalbedarf.

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