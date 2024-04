Hessens Kommunen verzeichnen 2023 Haushaltsdefizit

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehr Ausgaben für Sozialleistungen und Personal haben in den Kassen der hessischen Kommunen im vergangenen Jahr erstmals seit 2015 für ein Minus gesorgt. Das Defizit in den Kernhaushalten von Städten, Kreisen und Gemeinden summierte sich 2023 nach vorläufigen Zahlen auf mehr als 688 Millionen Euro, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.