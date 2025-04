Vier von fünf hessischen Kommunen rutschen ins Minus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Kommunen haben ihre Kernhaushalte im Jahr 2024 das zweite Mal in Folge mit einem Minus abgeschlossen. Das Finanzierungsdefizit summiert sich nach vorläufigen Zahlen insgesamt auf 2,6 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. 2023 hatte das Minus noch bei knapp 600 Millionen Euro gelegen. Die Kommunen seien im vergangenen Jahr vor allem wegen deutlich gestiegener Ausgaben stärker in die Miesen gerutscht, erläuterte das Landesamt.