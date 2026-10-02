Spitzenverbände

Hessens Kommunen warnen vor Finanzlücken im Rettungsdienst

Steigende Kosten, Fachkräftemangel und neue Reformen setzen Hessens Rettungsdienste unter Druck. Was die Städte und Landkreise jetzt von Bund und Land fordern.

Hessens Städte- und Landkreistag sehen durch die geplante Reform der Notfallversorgung die Finanzierung des Rettungsdienstes in Gefahr. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Hessens Städte- und Landkreistag sehen durch die geplante Reform der Notfallversorgung die Finanzierung des Rettungsdienstes in Gefahr. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Hessische Städtetag und der Hessische Landkreistag mahnen angesichts der geplanten Reform der Notfallversorgung eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung des Rettungsdienstes an. «Die vorgesehene Ausgabenbegrenzung und Reformmaßnahmen gefährden die Leistungsfähigkeit der notfallmedizinischen Versorgung, die Daseinsvorsorge und den Bevölkerungsschutz», sagten der Präsident des Hessischen Städtetages, Fuldas Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld, und der Präsident des Hessischen Landkreistages, Landrat Bernd Woide, laut Mitteilung. 

Zugleich warnten die kommunalen Spitzenverbände vor neuen finanziellen Lücken infolge der Gesundheitsreform und des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes. Die Kommunen sind die Träger des gesetzlichen Rettungsdienstes und für dessen Organisation und Sicherstellung vor Ort verantwortlich.

Belastungen nehmen zu

Der Rettungsdienst sei keine reduzierbare Leistung, betonten die Verbände. Bereits heute bestehe wirtschaftlicher, personeller und organisatorischer Druck. «Strukturelle Kostenzuwächse resultieren nicht aus mangelnder Effizienz, sondern aus realen Herausforderungen der Versorgung», erklärten sie. Unter anderem Fachkräftemangel, Tarifsteigerungen, höhere Sachkosten und steigende Einsatzzahlen führten zu wachsenden Belastungen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Städte und Landkreise legten zwar eine notwendige Vorhaltung fest, sodass
Personal, Fahrzeuge, Wachen und Infrastruktur gebunden werden. Gleichzeitig
stiegen Tarife, Arbeitszeit, Energie, Mieten und Notarztkosten. «Wenn
der Steigerungsrahmen an der Grundlohnsumme orientiert wird, ist die
Folge eine Unterdeckung oder Kostenverlagerung auf die Städte sowie
Landkreise.»

«Unterfinanzierung gefährdet Versorgung»

Eine Unterfinanzierung gefährde jede Versorgung, sagte Woide. «Ohne
vollständige Refinanzierung drohen Personalverlust, Besetzungsprobleme,
höhere Krankenstände, Investitionsstau und Lösungen auf Kostenseite.» Bund
und Land seien «gemeinsam mit den Kostenträgern aufgefordert, verlässliche
Finanzierungsrahmen zu schaffen und gemeinsam eine robuste, zukunftsfähige
Rettungsdienstlandschaft sicherzustellen», erklärte Wingenfeld.

Der Verbände fordern unter anderem keine neuen Anforderungen ohne gesicherte Refinanzierung, belastbare Kostenfolgeabschätzungen und verlässliche Finanzierungszusagen sowie langfristige Planungssicherheit für Investitionen und Personalentwicklung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei kommunale Spitzenverbände mit neuer Spitze
Kommunen

Zwei kommunale Spitzenverbände mit neuer Spitze

Gleich zwei Präsidien wichtiger kommunaler Verbände in Hessen stellen sich neu auf: Der Städte- und Gemeindebund sowie der Städtetag. Die Personalien im Einzelnen.

17.09.2026

Kommunale Spitzenverbände: «Schuldenberge explodieren»
Dramatische Finanzlage

Kommunale Spitzenverbände: «Schuldenberge explodieren»

Am Donnerstag treffen sich die Chefs und Chefinnen der Länder mit Kanzler Merz in Berlin. Wenige Tage zuvor machen die kommunalen Spitzenverbände bereits deutlich, was sie von den Politikern erwarten.

22.06.2026

„Wer bestellt, bezahlt auch“: Landrat Manuel Just schließt sich bundesweitem Protest an
Aktionstag: Kommunen am Limit

„Wer bestellt, bezahlt auch“: Landrat Manuel Just schließt sich bundesweitem Protest an

Der Haushalt im Rhein-Neckar-Kreis knackt erstmals die Milliarden-Marke. Kommunen stehen unter immer größeren Belastungen. Weinheim gehört zu den stärksten Beitragszahlern.

17.06.2026

Landrat Woide wirft dem Bund Realitätsverleugnung vor
Kommunale Finanznot

Landrat Woide wirft dem Bund Realitätsverleugnung vor

Hessens Landkreise warnen vor einer finanziellen Überlastung der Kommunen. Der frisch gewählte Verbandspräsident Bernd Woide verlangt: «Wer bestellt, muss bezahlen.»

21.11.2025

Migration

Hessens Landkreise befürworten Bezahlkarte für Flüchtlinge

Die bundesweite Bezahlkarte soll kommen - auch für Hessen. Die Landkreise stimmen sich derzeit über die Einführung mit dem Land ab.

04.02.2024