Landesregierung

Hessens schwarz-rote Koalition zieht Halbzeitbilanz

Ministerpräsident Rhein und sein Kabinett blicken auf die bisherige Arbeit zurück und richten den Fokus auf kommende Vorhaben. Was wurde erreicht, was steht noch an?

Ministerpräsident Rhein (CDU, r.) und sein Stellvertreter Mansoori (SPD) wollen auf ihre Arbeit zurückblicken und den Blick auf künftige Schwerpunkte richten. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Ministerpräsident Rhein (CDU, r.) und sein Stellvertreter Mansoori (SPD) wollen auf ihre Arbeit zurückblicken und den Blick auf künftige Schwerpunkte richten. (Archivbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Die erste schwarz-rote Koalition in der Geschichte Hessen will heute (12.00 Uhr) knapp zweieinhalb Jahre nach ihrem Regierungsantritt eine Halbzeitbilanz ziehen. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und der stellvertretende Ministerpräsident, Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD), und die anderen Kabinettsmitglieder werden zuvor bei einer Klausurtagung im Jagdschloss Kranichstein in Darmstadt auf vergangene Projekte zurückblicken und den Blick auf die politischen Schwerpunkte der nächsten zweieinhalb Jahre richten.

Die CDU war bei der Landtagswahl im Oktober 2023 auf 34,6 Prozent der Stimmen gekommen, wie SPD erhielt 15,1 Prozent und wurde damit hinter der AfD, aber noch knapp vor den Grünen die drittstärkste politische Kraft im Landtag. Rhein hatte sich für die SPD und gegen die Grünen entschieden, mit denen die CDU zuvor rund zehn Jahre lang Hessen regiert hatte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bilanz

Neue hessische Landesregierung blickt auf erste 100 Tage

Nach der Opposition meldet sich nun die Regierungsseite zu Wort. Ministerpräsident Rhein und sein Stellvertreter ziehen eine erste Bilanz der Zusammenarbeit.

25.04.2024

Landtag

Hessens CDU-Ministerpräsident Rhein wiedergewählt

Nach dem CDU-Sieg bei der Hessen-Wahl steht Ministerpräsident Rhein auch künftig an der Spitze der Landesregierung. Bei der Abstimmung im Landtag bekommt er mehr Zuspruch als erwartet.

18.01.2024

Landtag

Rhein erneut zum hessischen Ministerpräsidenten gewählt

Nach dem CDU-Sieg bei der Hessen-Wahl steht Ministerpräsident Rhein auch künftig an der Spitze der Landesregierung. Bei der Abstimmung im Landtag bekommt er mehr Zuspruch als erwartet.

18.01.2024

Neuer Landtag

Neues Kapitel - Schwarz-Rot präsentiert Kabinett

Schwarz-Rot statt Schwarz-Grün: In prunkvollem Ambiente stellt sich Hessens neue CDU/SPD-Ministerriege vor. Nur drei Ministerien gehen an Frauen - und ebenfalls nur drei Ressorts an die Sozialdemokraten.

15.01.2024

Landesregierung

Rhein und Faeser stellen am Montag neues Kabinett vor

Schwarz-Rot in Hessen bekommt Gesichter. Das künftige Kabinett zeigt sich der Öffentlichkeit - in einem traditionsreichen Gebäude der Landeshauptstadt.

12.01.2024