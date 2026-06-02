Hessens schwarz-rote Koalition zieht Halbzeitbilanz
Ministerpräsident Rhein und sein Kabinett blicken auf die bisherige Arbeit zurück und richten den Fokus auf kommende Vorhaben. Was wurde erreicht, was steht noch an?
Darmstadt (dpa/lhe) - Die erste schwarz-rote Koalition in der Geschichte Hessen will heute (12.00 Uhr) knapp zweieinhalb Jahre nach ihrem Regierungsantritt eine Halbzeitbilanz ziehen. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und der stellvertretende Ministerpräsident, Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD), und die anderen Kabinettsmitglieder werden zuvor bei einer Klausurtagung im Jagdschloss Kranichstein in Darmstadt auf vergangene Projekte zurückblicken und den Blick auf die politischen Schwerpunkte der nächsten zweieinhalb Jahre richten.
Die CDU war bei der Landtagswahl im Oktober 2023 auf 34,6 Prozent der Stimmen gekommen, wie SPD erhielt 15,1 Prozent und wurde damit hinter der AfD, aber noch knapp vor den Grünen die drittstärkste politische Kraft im Landtag. Rhein hatte sich für die SPD und gegen die Grünen entschieden, mit denen die CDU zuvor rund zehn Jahre lang Hessen regiert hatte.