Hessens Skigebiete rüsten sich für den Winter

Willingen/Gersfeld (dpa/lhe) - Noch ist kein Schnee in Sicht, aber Hessens Skigebiete bereiten sich schon intensiv auf die bevorstehende Wintersport-Saison vor. «Die Vorbereitungen laufen seit dem Ende der Herbstferien mit hohem Einsatz», sagt Elisabeth Schilling, Sprecherin des größten hessischen Wintersportgebiets in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg). «Unser Schneiteam ist unter anderem mit der Wartung der Schneeerzeuger und Pistenwalzen beschäftigt.»

Auch die Teams an den Seilbahnen seien im Rahmen der Revision voll gefordert. «Ein Schwerpunkt sind Arbeiten an diversen Stützen mit Zerlegung der Rollenbatterien und deren Überprüfung», erläutert Schilling. In diesem Jahr stehe eine aufwendige Seilprüfung am K1-Lift an.

Wartungsarbeiten auf der Wasserkuppe

Auch auf Hessens höchstem Berg, der 950 Meter hohen Wasserkuppe in der Rhön, laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. «Derzeit konzentrieren wir uns insbesondere auf die technischen und sicherheitsrelevanten Arbeiten an unseren Liftanlagen», sagt Jeremias Kümpel von der Wiegand Erlebnisberge GmbH, die die Ski- und Rodelarena an der Wasserkuppe und am Hoherodskopf im Vogelsberg betreibt. Dazu gehörten unter anderem das Abschmieren der Rollen, das Anbringen der Gehänge sowie die Wartung und Instandsetzung der Lifte.

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Foto: Swen Pförtner/dpa Schneeteams warten Kanonen und Pistenraupen, an den Seilbahnen laufen Revisionen. (Archivbild)

«Darüber hinaus werden die Schneekanonen positioniert und sämtliche technischen Einrichtungen für die Beschneiung vorbereitet», berichtet er. Zudem würden die Pisten markiert, die Pistenraupe für ihren Einsatz fit gemacht und weitere Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt.

Auf dem Hoherodskopf laufen die Vorarbeiten laut Kümpel ebenfalls. «Hier liegt der Schwerpunkt auf der Wartung und technischen Überprüfung der Liftanlagen, damit diese rechtzeitig zum Saisonstart einsatzbereit sind.»

Neue Ganzjahresrodelbahn in Willingen

Die Skigebiete haben auch in diesem Jahr wieder investiert. In Willingen wurden Schilling zufolge etwa einige Schneeerzeuger modernisiert und Flutlichtanlagen optimiert. Auch ein neues Angebot gibt es: «In der neuen Saison wird am Ritzhagen neben dem Wintersport auch die Winterlandschaft mit dem neuen Alpincoaster, dem Ritzracer, zu erleben sein», sagt Schilling. Die mit Wetterschutzhauben ausgestattete Ganzjahresrodelbahn führt auf Schienen ins Tal.

Auf der Wasserkuppe sei die erst kürzlich angeschaffte Pistenraupe eine wesentliche Neuerung für die kommende Saison, berichtet Kümpel. «Sie ergänzt die bereits in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen in die technische Infrastruktur der Wasserkuppe.» Dazu zählten insbesondere die technische Beschneiungsanlage, die Teichkühlung sowie der neue Zauberteppich.

Minusgrade für Beschneiung nötig

Und wann geht es los mit der Beschneiung? Der Start erfolge, sobald die erforderliche Kälte eintritt, frühestens jedoch Anfang Dezember, erklärt Schilling. «Dazu sollten über mehrere Tage Minusgrade herrschen und die Prognosen müssen eine anhaltende Kälte vorhersagen.»

«Wir beobachten die Wetterentwicklung sehr genau», sagt Kümpel. «Sobald über einen längeren Zeitraum Temperaturen von unter minus drei Grad Celsius herrschen und die weiteren technischen sowie witterungsbedingten Voraussetzungen erfüllt sind, werden wir entscheiden, wann wir mit der technischen Beschneiung beginnen.»

Auf dem Hoherodskopf hingegen sei aus naturschutzrechtlichen Gründen keine technische Beschneiung möglich. «Wir sind deshalb vollständig auf ausreichend Naturschnee angewiesen.»

Foto: Frank Rumpenhorst/dpa Auch die Ski- und Rodelarena an der Wasserkuppe passt ihre Preise an. (Archivbild)

Preise steigen in Willingen und auf der Wasserkuppe

Ein wenig teurer wird das Skivergnügen in diesem Jahr. In Willingen gibt es laut Schilling eine Preiserhöhung von etwa 4,5 Prozent. In der vergangenen Saison habe beispielsweise das Tagesticket für Erwachsene 43 Euro gekostet, jetzt koste es 45 Euro.

«Wie in vielen anderen Bereichen sind auch bei uns die laufenden Kosten in den vergangenen Monaten gestiegen. Insbesondere höhere Kraftstoff- und Energiepreise, gestiegene Material- und Einkaufskosten sowie zunehmende Personal- und Betriebskosten machen eine Anpassung unserer bisherigen Preise leider unumgänglich», erklärt sie.

Auf dem Hoherodskopf bleiben die Preise laut Kümpel für die kommende Saison unverändert. «Auf der Wasserkuppe müssen wir die Preise hingegen moderat um rund drei Prozent anheben.» Die Tageskarte für Erwachsene kostet dort in der bevorstehenden Saison 25 Euro und damit einen Euro mehr als im Vorjahr. Bei uns kann man aber auch 1h, 2h oder 4h buchen. Hinter dieser Anpassung stünden verschiedene Kostenentwicklungen und Investitionen. «In den vergangenen Jahren haben wir erheblich in die Infrastruktur und die Attraktivität des Skigebiets investiert.»

Foto: Swen Pförtner/dpa Ein Tag auf der Piste kostet in Willingen für Erwachsene nun 45 Euro statt 43 Euro. (Archivbild)

Höhere Kosten für Kraftstoff und Energie

Gleichzeitig seien die laufenden Betriebskosten gestiegen. «Das betrifft insbesondere die Kraftstoffpreise, die für den Betrieb der Pistenraupe und weiterer Maschinen eine wichtige Rolle spielen.» Außerdem wirkten sich die Erhöhung des Mindestlohns und die damit verbundenen gestiegenen Personalkosten auf den Betrieb aus.