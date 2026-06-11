Countdown zum Landesfest

Hessentag in Fulda startet – 700.000 Besucher erwartet

Volles Programm: Stars wie Roland Kaiser und Roxette kommen, Vereine präsentieren sich - und Hessens 80. Geburtstag wird mit einer Musical-Premiere der besonderen Art gefeiert.

Der 63. Hessentag findet vom 12. bis 21. Juni 2026 in Fulda statt. (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Der 63. Hessentag findet vom 12. bis 21. Juni 2026 in Fulda statt. (Archivbild)

Fulda (dpa/lhe) - Der Startschuss fällt am Freitag: Dann beginnt Deutschlands größtes Landesfest - der Hessentag - in Fulda. Die Polizei rechnet mit rund 700.000 Besuchern bei der zehntägigen Veranstaltung. Rund 1.200 kostenfreie Programmpunkte und zehn Konzerte stehen nach Angaben der Stadt bis zum 21. Juni auf dem Programm.

Zu den Höhepunkten gehört der Auftritt von Schlager-Ikone Roland Kaiser am Samstag (13. Juni), das Konzert ist längst ausverkauft. Zudem haben sich weitere prominente Musiker wie Roxette, Peter Maffay, Sarah Connor und Clueso angekündigt. Der Domplatz mitten in Fulda wird als Hessentagsarena Schauplatz dieser großen Live-Auftritte. Er bietet Platz für mehr als 10.000 Zuschauer und zudem eine besondere Atmosphäre vor barocker Kulisse.

Allmächtiger Handkäs

«FD – Foll hessisch» heißt das Motto dieses 63. Hessentags, der unter einem besonderen Vorzeichen steht: Hessen feiert sein 80-jähriges Bestehen. Als ein Jubiläums-Highlight steht bei dem Landesfest die Premiere des Hessen-Musicals «Der Allmächtige Handkäs» an. Mit dabei sind Comedy-Legende Henni Nachtsheim (Badesalz) und Rodgau-Monotones-Urgestein Ali Neander. Die Hessischen Staatsweingüter Kloster Eberbach präsentieren außerdem in einer Weinprobe die Jubiläumscuveé «80-Jahre-Hessen». 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Hessentagsstraße erstreckt sich fast drei Kilometer lang quer durch das Zentrum bis zu den Fulda-Auen. Viele Organisationen, Einrichtungen und Vereine werden sich auf dem Landesfest präsentieren - von der Bundeswehr über die Polizei bis hin zu Trachtengruppen. Den feierlichen Abschluss des Hessentags bildet der traditionelle Festumzug am 21. Juni. 

Polizei: Mit öffentlichem Nahverkehr anreisen

Die Polizei rät Besuchern des Hessentags, möglichst per Bus und Bahn anzureisen. Vor allem an Tagen mit großen Konzerten wird mit viel Verkehr gerechnet. Für die Sicherheit beim Landesfest sorgen zusätzlich «Polizeikräfte im dreistelligen Bereich», die Polizei Osthessen erhält dazu Unterstützung aus dem gesamten Bundesland. Polizeidrohnen sollen aus der Luft das Geschehen überwachen. Auch Ausrüstung zur Drohnenabwehr halten die Beamten für alle Fälle bereit.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rund 1.200 Programmpunkte - Das bietet der Hessentag
Open-Air-Konzerte

Rund 1.200 Programmpunkte - Das bietet der Hessentag

Live-Musik, Mitmachaktionen und ein großer Festumzug zum Finale: Die Domstadt Fulda feiert im Juni Hessentag. Was Gäste beim Landesfest erwartet.

13.05.2026

Hessentag in Fulda mit 1.200 Events und Star-Aufgebot
Open-Air-Konzerte

Hessentag in Fulda mit 1.200 Events und Star-Aufgebot

Die Domstadt bereitet sich auf den Hessentag vor: Besucher erwartet eine Auswahl aus mehr als 1.000 kostenfreien Programmpunkten und zahlreiche Musikstars vor besonderer Kulisse.

13.05.2026

Programm für Hessentag wird vorgestellt
Open-Air-Konzerte

Programm für Hessentag wird vorgestellt

Von Roland Kaiser bis Clueso: Welche Stars beim Hessentag die Bühne rocken – und was Besucher sonst noch auf der Festmeile in Fulda erwartet.

12.05.2026

Fulda holt Roxette mit neuer Besetzung zum Hessentag
Weitere Stars bei Landesfest

Fulda holt Roxette mit neuer Besetzung zum Hessentag

Per Gessle und Lena Philipsson präsentieren auf dem Domplatz Popklassiker wie «The Look» und «Joyride». Die Hessentags-Konzerte von Peter Maffay und die Musical-Gala sind bereits ausverkauft.

03.11.2025

Roland Kaiser als Gaststar auf dem Hessentag
Landesfest und Schlager

Roland Kaiser als Gaststar auf dem Hessentag

Schlager-Fans können sich freuen: Roland Kaiser tritt im kommenden Jahr beim Hessentag auf. Was die Stadt Fulda rund um das Landesfest plant.

11.09.2025