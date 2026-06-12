Landesfest beginnt

Hessentag startet in Fulda – Volles Programm und viele Stars

Mit mehr als 1.200 Programmpunkten startet Deutschlands größtes Landesfest in Fulda. Musikstars wie Roland Kaiser und Sarah Connor treten auf – und auch Vereine und Organisationen sind dabei.

Fulda hat sich für den Hessentag herausgeputzt. Foto: Michael Bauer/dpa
Fulda hat sich für den Hessentag herausgeputzt.

Fulda (dpa/lhe) - In Fulda beginnt an heute der Hessentag. Ministerpräsident Boris Rhein und der Fuldaer Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (beide CDU) werden Deutschlands größtes Landesfest um 13.00 Uhr feierlich eröffnen. Insgesamt rund 1.200 Programmpunkte werden den Besucherinnen und Besuchern unter dem Motto «FD - Foll hessisch» geboten. 

Die Hessentagsstraße erstreckt sich fast drei Kilometer lang quer durch das Zentrum bis zu den Fulda-Auen. Viele Organisationen, Einrichtungen und Vereine werden sich auf dem Landesfest präsentieren - von der Bundeswehr über die Polizei bis hin zu Trachtengruppen. Der Domplatz mitten in Fulda wird als Hessentagsarena Schauplatz der großen Live-Auftritte von Roland Kaiser, Roxette, Peter Maffay, Sarah Connor, Clueso und anderen. Den feierlichen Abschluss des Hessentags bildet der traditionelle Festumzug am 21. Juni.

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