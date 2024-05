Hessentag leidet unter Regen

Fritzlar (dpa/lhe) - Hessens großes Landesfest in Fritzlar hat am Feiertag Fronleichnam unter Regen gelitten. «Der macht schon etwas kaputt», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Bei als Parkflächen ausgewiesenen Wiesen habe es Probleme mit Pfützen gegeben, doch beispielsweise mit einer Verlegung von durchnässten Zufahrten sei die Situation verbessert worden. Mit schätzungsweise mehreren zehntausend Besucherinnen und Besuchern habe es beim Hessentag im Norden des Landes am Feiertag gleichwohl mehr Andrang als an den Werktagen zuvor gegeben.