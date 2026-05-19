Hessentagspaar hat jahrelange Geduld gezeigt
Einst hat sie als Polizistin den Landtag bewacht. Nun besucht Vera Dudyka mit ihrem Mann Max das Landesparlament in festlicher Mission. Was erzählt sie von ihrem Familienleben in Fulda?
Wiesbaden/Fulda (dpa/lhe) - Vera und Max Dudyka, Hessentagspaar, haben Ausdauer bewiesen. Die beiden Botschafter sollten bereits für das Landesfest 2021 in Fulda werben, wegen Corona fiel dieses aber aus. Fünf Jahre später wird es etwas: Vom 12. bis 21. Juni 2026 repräsentieren die beiden den Hessentag in der Barockstadt. Die Wartezeit haben sie zu nutzen gewusst: «Wir haben hier geheiratet und wir haben hier unsere Tochter bekommen», sagte Vera Dudyka bei ihrem Empfang zum Auftakt einer Landtagssitzung.
Ihr heutiger Mann Max und sie seien schon immer bereit gewesen, Verantwortung zu übernehmen - ihr Gatte etwa einst als Gebirgsjäger bei der Bundeswehr. Sie selbst sei früher als Polizeibeamtin im Rhein-Main-Gebiet im Einsatz gewesen. Mit Blick auf Hessens Volksvertreter im Wiesbadener Landtag ergänzte Vera Dudyka, auch «der Objektschutz vom Landtag» habe dazu gezählt.
«FD – foll hessisch»
Max Dudyka sagte: «Wir beide wohnen in der Mitte von Fulda. Und genau dieses besondere Gefühl möchte ich mit Ihnen teilen. Deshalb laden wir Sie herzlich ein. Kommen Sie nach Fulda, erleben Sie zehn Tage voller Kultur, Musik und Begegnung.» Unter dem Motto «FD – foll hessisch» soll es bei dem Landesfest im Juni rund 1.200 kostenlose Veranstaltungen geben.