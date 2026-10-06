Statistik

Hessische Abiturienten bleiben meist für Studiumsbeginn

68 Prozent der Studienanfänger und Studienanfängerinnen mit hessischem Abschluss bleiben zum Studienstart ihrer Heimat treu. Andere Bundesländer ziehen die jungen Menschen weit weniger an.

Dass Studienanfängerinnen und Studienanfänger häufig in dem Bundesland bleiben, in dem sie ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben haben, zeigt sich bundesweit. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Dass Studienanfängerinnen und Studienanfänger häufig in dem Bundesland bleiben, in dem sie ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben haben, zeigt sich bundesweit. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die meisten jungen Menschen mit einer in Hessen erworbenen Hochschulzugangsberechtigung bleiben zum Studium im Bundesland. Vergangenes Wintersemester waren es nach Angaben des Statistischen Bundesamts 68,1 Prozent. 

Weitere Studienanfänger und Studienanfängerinnen entschieden sich für Baden-Württemberg (7,4 Prozent), Bayern (6,1 Prozent) und Rheinland-Pfalz (5,5 Prozent). Auf die übrigen Bundesländer entfielen jeweils weniger als fünf Prozent.

Überwiegend Hessen und Hessinnen an den Unis

Dass Studienanfängerinnen und Studienanfänger häufig in dem Bundesland bleiben, in dem sie ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben haben, zeigt sich bundesweit. In Hessen traf dies im Wintersemester 2025/2026 auf 70,5 Prozent der Erstsemester zu. 

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Weitere 6,5 Prozent kamen aus Nordrhein-Westfalen zum Studium nach Hessen, 5,4 Prozent aus Rheinland-Pfalz und 4,8 Prozent aus Baden-Württemberg. Auch aus den anderen Bundesländern zog es junge Menschen nach Hessen, die Zahlen bewegen sich jeweils im niedrigen Prozentbereich.

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