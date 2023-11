Wieder mehr Erstsemester in Hessen eingeschrieben

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen gibt es wieder mehr Studienanfänger, insgesamt aber weiter weniger Studierende. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag berichtete, sind im laufenden Wintersemester 2023/24 insgesamt 245.000 Studierende an hessischen Hochschulen eingeschrieben. Das sind 11.200 Menschen oder vier Prozent weniger als im Wintersemester 2022/23.