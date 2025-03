Deutlich weniger Studienanfänger bei Geisteswissenschaften

Wiesbaden (dpa) - Die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger in den Geisteswissenschaften ist in Deutschland in den vergangenen Jahren um mehr als ein Fünftel (22 Prozent) zurückgegangen. Wurden in diesem Bereich im Jahr 2003 noch gut 63.500 Studierende im Erstsemester gezählt, waren es 2023 noch knapp 49.500, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.