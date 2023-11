Hessische AfD wählt Landesvorstand

Karben (dpa/lhe) - Die hessische AfD kommt an diesem Samstag (10.00 Uhr) in Karben im Wetteraukreis zu einem Landesparteitag zusammen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung, zu der bis zu 224 Delegierte erwartet werden, stehen die Landesvorstandswahlen. Ein Bündnis aus 19 Organisationen und Institutionen will gegen die Veranstaltung protestieren und hat zu einer Gegenveranstaltung aufgerufen.