Hessische Arbeitsmarktstatistik für April

Frankfurt/Main (dpa) - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt am Dienstag (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktdaten für Hessen im Monat April bekannt. Nachdem im März die sonst übliche Frühjahrsbelebung nahezu ausgeblieben war, könnten die Arbeitsmarktzahlen für den April neue Hoffnung bringen. In Hessen waren im März 193.843 Menschen arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 5,6 Prozent entsprach. Der Stichtag für die aktuellen Zahlen war der 15. April.