Hessische Delegation beendet Reise nach Israel
Landtagspräsidentin Astrid Wallmann legt 55 Rosen an der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem nieder. Sie stehen für die 55 hessischen Wahlkreise.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Drei Jahre nach dem Überfall der islamistischen Terrororganisation Hamas hat eine Delegation des hessischen Landtags Israel besucht. Die Reise endete mit einem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) legte nach Angaben der Staatskanzlei einen Strauß mit 55 Rosen ab - symbolisch für die 55 hessischen Wahlkreise.
Für vier Tage hatte die Delegation Israel besucht, darunter auch Orte des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober. Mit dabei waren Vertreter aller Landtagsfraktionen, der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung, Uwe Becker, und der Vorsitzende der jüdischen Gemeinden in Hessen, Daniel Neumann.