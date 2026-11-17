Hessische Delegation besucht Orte des Hamas-Überfalls
Wenige Wochen nach dem dritten Jahrestag des Terrorangriffs der islamistischen Hamas reist Hessens Landtagspräsidentin in den Süden Israels. Sie will der Opfer gedenken und Solidarität zeigen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Drei Jahre nach dem Überfall der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel reist eine Delegation des hessischen Landtags zu den Orten des Massakers. Geplant sind unter anderem ein Besuch der Grenzstadt Sderot sowie einer Gedenkstätte auf dem Gelände des Supernova-Musikfestivals. Dort hatten Terroristen am 7. Oktober 2023 mehrere Hundert Menschen getötet und zahlreiche weitere verschleppt. «Mir ist es wichtig, diese Orte nicht nur aus der Distanz zu kennen oder über sie zu sprechen», erklärte Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) zum Start der viertägigen Reise.
«Wir wollen den Opfern gedenken, den Überlebenden und Angehörigen unsere Anteilnahme ausdrücken und den Menschen vor Ort zeigen, dass Hessen an ihrer Seite steht.» Zur Delegation gehören unter anderem die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen sowie der Beauftragte der Landesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus, Uwe Becker, und der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinden in Hessen, Daniel Neumann.
Wallmann: Beziehung zu Israel aktiv gestalten
«Die Auseinandersetzung mit Antisemitismus und die Verantwortung für jüdisches Leben enden nicht an den Grenzen unseres Landes», erklärte Wallmann vor der Abreise nach Israel. «Die Verantwortung Deutschlands für die Verbrechen der Shoah verpflichtet uns auch heute, jüdisches Leben zu schützen, Antisemitismus entschieden entgegenzutreten und die besondere Beziehung zu Israel aktiv zu gestalten.»
Im Oktober 2023 töteten Kämpfer der Hamas und anderer extremistischer Organisationen bei einem Massaker rund 1.200 Menschen in Israel. 251 weitere wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Im dadurch ausgelösten Gaza-Krieg wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 74.600 Palästinenser in dem abgeriegelten Küstenstreifen getötet.