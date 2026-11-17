Wiesbaden (dpa/lhe) - Drei Jahre nach dem Überfall der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel reist eine Delegation des hessischen Landtags zu den Orten des Massakers. Geplant sind unter anderem ein Besuch der Grenzstadt Sderot sowie einer Gedenkstätte auf dem Gelände des Supernova-Musikfestivals. Dort hatten Terroristen am 7. Oktober 2023 mehrere Hundert Menschen getötet und zahlreiche weitere verschleppt. «Mir ist es wichtig, diese Orte nicht nur aus der Distanz zu kennen oder über sie zu sprechen», erklärte Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) zum Start der viertägigen Reise.

«Wir wollen den Opfern gedenken, den Überlebenden und Angehörigen unsere Anteilnahme ausdrücken und den Menschen vor Ort zeigen, dass Hessen an ihrer Seite steht.» Zur Delegation gehören unter anderem die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen sowie der Beauftragte der Landesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus, Uwe Becker, und der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinden in Hessen, Daniel Neumann.

Wallmann: Beziehung zu Israel aktiv gestalten

«Die Auseinandersetzung mit Antisemitismus und die Verantwortung für jüdisches Leben enden nicht an den Grenzen unseres Landes», erklärte Wallmann vor der Abreise nach Israel. «Die Verantwortung Deutschlands für die Verbrechen der Shoah verpflichtet uns auch heute, jüdisches Leben zu schützen, Antisemitismus entschieden entgegenzutreten und die besondere Beziehung zu Israel aktiv zu gestalten.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum