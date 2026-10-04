Auf Campingplatz

Hessische Feuerwehrleute helfen bei Brand am Gardasee

An Italiens größtem See bricht ein Feuer aus. Betroffen sind zahlreiche Urlauber, mehrere werden verletzt. Beim Löschen geholfen haben zufällig anwesende Einsatzkräfte aus Dietzenbach.

Beim Löschen half eine Gruppe von Feuerwehrleuten aus Hessen, die auf dem Campingplatz Urlaub machte. Foto: Florian Blaes/dpa
Beim Löschen half eine Gruppe von Feuerwehrleuten aus Hessen, die auf dem Campingplatz Urlaub machte.

Verona (dpa) - Bei einem Brand auf einem großen Campingplatz am Gardasee sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der italienischen Behörden mussten insgesamt 24 Menschen vor Ort behandelt oder ins Krankenhaus gebracht werden. Einer davon erlitt schwere Verbrennungen an den Beinen. Die meisten kamen mit Kohlenmonoxidvergiftungen davon. Zur Brandursache gab es zunächst keine genaueren Informationen. Die Polizei ermittelt. 

Beim Löschen geholfen hat eine Gruppe von Feuerwehrleuten aus Hessen, die auf dem Campingplatz Urlaub gemacht hat. Der Präsident der Region, Luca Zaia, bedankte sich bei ihnen. Die Helfer stammen aus Dietzenbach im Landkreis Offenbach - die dortige Freiwillige Feuerwehr teilte auf Facebook mehrere Bilder des Einsatzes, die zuvor der Regionspräsident Zaia gepostet hatte. «Unsere Kameraden sind auch im Urlaub gefordert! Vielen Dank für euren Einsatz unter schwierigsten Bedingungen!», hieß es dazu. 

Die Flammen schlugen viele Meter hoch 

Das Feuer brach den Behörden zufolge in einem Bungalow auf dem Campingplatz «Bella Italia» in der Gemeinde Peschiera del Garda am Südufer des Sees kurz nach 6.00 Uhr morgens aus, noch in der Dunkelheit. Die Flammen schlugen viele Meter hoch. Die Rauchsäule ragte weit hinauf den Himmel. Der Brand konnte nach Angaben der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. 

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Nach Angaben der Rettungsdienste wurden sieben Menschen in die Notaufnahme gebracht, darunter eine Familie aus der Schweiz mit drei Kindern. Zusammen mit der Feuerwehr waren zahlreiche Rettungswagen im Einsatz. Die Löscharbeiten seien durch explodierende Gasflaschen erschwert worden, hieß es. Zur Identität der weiteren Verletzten machten die Behörden zunächst keine näheren Angaben. 

Beliebt auch bei deutschen Urlaubern 

Der Campingplatz an Italien größtem See wird als Fünf-Sterne-Anlage beworben, die vor allem für Familien geeignet sei. Neben Stellplätzen für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte gibt es dort zahlreiche Apartments. Etwa 20 Strukturen seien durch die Flammen zerstört worden, hieß es. 

Der Gardasee gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen Italiens und ist auch bei Touristen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr beliebt. Die Region rund um den See zieht vor allem in den Sommermonaten zahlreiche Urlauber an. Beliebt sind neben den malerischen Orten am Seeufer auch die Campingplätze, Ferienanlagen und Freizeitparks in der Umgebung.

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