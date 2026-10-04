Brände

Verletzte bei Brand auf Campingplatz am Gardasee

An Italiens größtem See bricht morgens ein Feuer aus. Betroffen sind zahlreiche Urlauber. Mehrere müssen ins Krankenhaus gebracht werden. Inzwischen sind die Flammen unter Kontrolle.

Mehr als 20 Menschen wurden bei dem Brand auf einem Campingplatz am Gardasee verletzt. Foto: Florian Blaes/dpa
Mehr als 20 Menschen wurden bei dem Brand auf einem Campingplatz am Gardasee verletzt.

Verona (dpa) - Bei einem Brand auf einem großen Campingplatz am Gardasee sind mehr als 20 Menschen verletzt worden. Nach ersten Angaben der Behörden mussten mindestens 24 Urlauber ins Krankenhaus gebracht werden. Einer davon soll nach italienischen Medienberichten in kritischem Zustand sein. Sieben trugen mittelschwere Verletzungen davon. Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle. Zur Ursache gab es zunächst keine genaueren Informationen. 

Nach Angaben der Behörden brach das Feuer auf dem Campingplatz «Bella Italia» in der Gemeinde Peschiera del Garda am Südufer des Sees kurz nach 6.00 Uhr morgens noch in der Dunkelheit aus. Zusammen mit der Feuerwehr waren auch zahlreiche Rettungswagen im Einsatz. Die Löscharbeiten seien durch explodierende Gasflaschen erschwert worden, hieß es. Zur Identität der Verletzten machten die Behörden zunächst keine näheren Angaben.

Beliebt auch bei deutschen Urlaubern

Der Campingplatz an Italien größtem See wird als Fünf-Sterne-Anlage beworben, die vor allem für Familien geeignet sei. Neben Stellplätzen für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte gibt es dort auch zahlreiche Apartments. Etwa 20 Strukturen seien durch die Flammen zerstört worden, hieß es ohne nähere Angaben.

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Der Gardasee gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen Italiens und ist auch bei Touristen aus Deutschland und Österreich sehr beliebt. Die Region rund um den See zieht vor allem in den Sommermonaten zahlreiche Urlauber an. Beliebt sind neben den malerischen Orten am Seeufer auch die Campingplätze, Ferienanlagen und Freizeitparks in der Umgebung.

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