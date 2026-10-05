Brand auf Campingplatz

Brand am Gardasee: Deutscher Tourist noch im Krankenhaus

Gasflaschen explodieren, Flammen zerstören 30 Mobilheime und fünf Autos. Unter den Verletzten: eine Schweizer Familie. Am schwersten verletzt wurde ein Deutscher.

Meterhoch schlugen die Flammen am Campingplatz «Bella Italia». Foto: Florian Blaes/dpa
Meterhoch schlugen die Flammen am Campingplatz «Bella Italia».

Verona (dpa) - Nach dem Brand auf einem Campingplatz am Gardasee ist ein deutscher Tourist weiter im Krankenhaus. Er habe Verbrennungen dritten Grades erlitten, sagte ein Polizeisprecher in Verona auf Anfrage. Lebensgefahr habe aber zu keiner Zeit bestanden. Sechs weitere Menschen, unter ihnen eine Familie mit drei Kindern aus der Schweiz, waren wegen Rauchvergiftungen behandelt worden. Sie konnten das Krankenhaus bereits verlassen. Betroffen war auch ein Sicherheitsmitarbeiter des Campingplatzes.

Das Feuer war am frühen Sonntagmorgen noch bei Dunkelheit auf dem Campingplatz «Bella Italia» in der Gemeinde Peschiera del Garda am Südufer des Sees ausgebrochen. Auf Videos sind Feuerwehrleute zu sehen, die gegen meterhohe Flammen kämpfen. Die Rauchsäule ragte weit in den Himmel.

Augenzeugen: Ein Knall wie im Krieg

Augenzeugen berichteten laut Medien, ein lauter Knall habe sie am frühen Sonntagmorgen aus dem Schlaf gerissen. «Um 5.50 Uhr ist glücklicherweise einer von uns wegen verdächtiger Geräusche aufgewacht», zitiert die Zeitung «L'Arena» einen Campinggast. Die Person habe die ganze sechsköpfige Gruppe geweckt, darunter ein Kind und zwei Jugendliche. Man habe sich auf die Evakuierung vorbereitet. Der Brand sei gleich in der nächsten Reihe gewesen.

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«Ich wurde von einem gewaltigen Knall geweckt, es war, als wäre man im Krieg», schilderte ein Tourist laut Nachrichtenagentur Ansa. Eine Frau, die sich in Sicherheit brachte, sagte der Zeitung: «Wir haben auch einen Knall gehört, wahrscheinlich von einer Gasflasche.» Die Augenzeugen berichteten von Angst und Fassungslosigkeit über die nur knapp verhinderte Katastrophe.

30 Mobilheime zerstört

Bei dem Feuer wurden 30 Mobilheime zerstört. Weitere sollen beschädigt worden sein. Zudem sollen mehrere Autos beschädigt worden sein. Die Polizei ging nicht von Brandstiftung aus, sondern von einem Unfall. Die Ursache des Feuers werde aber noch ermittelt. Die Löscharbeiten waren durch explodierende Gasflaschen erschwert worden. Dennoch wurde das Feuer nach Angaben der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht. Der Schaden sei hoch. Eine Summe wurde zunächst nicht genannt.

Angesichts des schönen Wetters, aber womöglich auch wegen eines in Peschiera del Garda stattfindenden Triathlon-Wettbewerbs waren am Wochenende viele Gäste auf dem Campingplatz, der zu den größten am Gardasee zählt. Er hat eine geschätzte Kapazität von rund 7.500 Menschen. Die Anlage habe erst im vergangenen Sommer ihre Brandschutzanlage erneuert, zitierte die Ansa die Bürgermeisterin Orietta Gaiulli. «Ich bin der Meinung, dass die Einsatzkräfte sehr schnell reagiert und Schlimmeres verhindert haben.»

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