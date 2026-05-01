Hessische Freibäder feiern Comeback nach Sanierungen
«Freiheit, Gleichheit, Chlorgeruch»: Hanau feiert Mitte Mai die Wiedereröffnung des frisch sanierten Heinrich-Fischer-Bades. Wo können sich Badegäste in Hessen noch auf modernisierte Freibäder freuen?
Hanau/Wetzlar/Darmstadt (dpa/lhe) - In der neuen Saison sind einige hessische Freibäder nach längerer Sanierungspause wieder mit dabei. Fast drei Jahre mussten die Hanauerinnen und Hanauer auf das Draußen-Schwimmen im Heinrich-Fischer-Bad verzichten. Am 13. Mai soll das Freibad nach gründlicher Modernisierung wiedereröffnet werden - begleitet von der Ausstellung «Freiheit, Gleichheit, Chlorgeruch – 65 Jahre Freibad Hanau».
Das Domblick-Freibad in Wetzlar öffnet nach einem Totalumbau am 23. Mai wieder seine Tore - als Naturfreibad. Das neue Wasserbecken erinnert nach Angaben der Stadt eher an einen natürlichen Badesee als an ein angelegtes Schwimmbecken. Nach einer grundlegenden Modernisierung soll das Mühltalbad in Darmstadt nach bisherigen Planungen am 4. Juni wieder Besucherinnen und Besucher empfangen.
Auch im Waldschwimmbad in Niedernhausen im Taunus war eine Generalsanierung nötig geworden. Mit dem traditionellen Eröffnungstermin am 1. Mai habe es in diesem Jahr zwar nicht geklappt, erklärte die Gemeinde. Jedoch ist Anfang Mai schon ein Testlauf geplant, bei dem die Becken neu befüllt werden.