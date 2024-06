Hessische Imker ziehen gemischtes Fazit zum Frühling

Kirchhain (dpa/lhe) - Für Imker in Hessen ist das Frühjahr je nach Region unterschiedlich verlaufen. «In Nordhessen gab es sehr gute Erträge», sagte der Vorsitzende des Landesverbands hessischer Imker in Kirchhain, Oliver Lenz. Für Mittel- und Südhessen erwarten die Imker derweil sehr wenig von der Frühjahrstracht. Das hat vor allem mit dem Wetter zu tun: In Mittel- und Südhessen sorgten kälteres Wetter und Regenfälle dafür, dass die Honigbienen weniger Nektar und Pollen sammeln konnten. Daher brauchten die Bienen ihre Honigreserven teils auf, erklärte der Experte.