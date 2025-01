Hessische Polizei bekommt neues Trainingscenter

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Polizisten und Polizistinnen können künftig in einem neuen «Virtual Reality Trainingscenter» auf Einsätze vorbereitet werden. Dabei wird in einer computergenerierten Wirklichkeit das Verhalten bei polizeilichen Lagen und Situationen geübt. Die Beamten und Beamtinnen tragen eine spezielle Brille, um in die virtuelle Realität eintauchen zu können.