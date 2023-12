Regelungen zur Polizeiausbildung teils verfassungswidrig

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die scheidende schwarz-grüne Landesregierung in Hessen hat erneut eine juristische Schlappe kassiert: Die Regelungen zur Polizeiausbildung verstoßen teils gegen die Verfassung. Nach Mitteilung des Staatsgerichtshofs in Wiesbaden vom Mittwoch ist der sogenannte Normenkontrollantrag der bisherigen SPD- und der FDP-Opposition im Landtag im Zusammenhang mit der Polizeiausbildung im Land «teilweise begründet». Bestimmte Vorschriften des Hessischen Hochschulgesetzes hierzu seien «verfassungswidrig».

Schwarz-Grün hatte die Aus- und Fortbildung der Polizei Ende 2021 an der neuen Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) in Wiesbaden gebündelt. Diese lehrt auch öffentliche Verwaltung. Vereinfacht gesagt klagten SPD und FDP nach eigenen Worten unter anderem gegen eine Entkernung der Wissenschaftsfreiheit der HöMS. Das Innenministerium könne in dieser Hochschule «durchregieren». Die nun für verfassungswidrig erklärten Regelungen müssen laut dem mehr als 60-seitigen Beschluss des höchsten Gerichts des Landes bis Ende 2024 überarbeitet werden.