Hochschulgesetz soll reformiert werden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einer Entscheidung des Staatsgerichtshofs zur Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (Höms) im vergangenen Jahr haben die schwarz-roten Regierungsfraktionen eine Reform des Hochschulgesetzes in den Landtag eingebracht. Die Stellung der Professorinnen und Professoren sowie der Hochschuldozentinnen und -dozenten werde klar definiert und gestärkt, erläuterte die SPD-Abgeordnete Cirsten Kunz am Dienstag in Wiesbaden. Mit der Änderung des Verfahrens zur Besetzung der Höms-Leitung werde sichergestellt, dass die Präsidentin oder der Präsident das Vertrauen des Hochschulsenats genieße.