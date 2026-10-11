Hessische Städte setzen auf zahlungskräftige Camper

Alsfeld/Eltville (dpa/lhe) - Im mittelhessischen Alsfeld wird inzwischen jede vierte Übernachtung von Gästen in der Stadt auf dem Wohnmobilstellplatz registriert - nun baut die Kommune ihr Angebot für Camper weiter aus. Auch andere hessische Städte setzen zunehmend auf Wohnmobilreisende.

Sie sind ein zahlungskräftiges Publikum - auch wenn sie nicht in Hotels oder Pensionen übernachten. «Sie besuchen Gastronomiebetriebe, Geschäfte, Veranstaltungen und touristische Einrichtungen - und davon profitiert wiederum die lokale Wirtschaft», teilte das Alsfelder Stadtmarketing mit.

Aus der Gemeinde Kiedrich im Rheingau heißt es ebenfalls: «Camping-Touristen lassen erfahrungsgemäß pro Kopf und Tag erhebliche Summen für Verpflegung, Freizeitaktivitäten und Weineinkäufe direkt im Ort.» Die Kommune hat gerade drei neue Wohnmobilstellplätzen ausgewiesen.

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