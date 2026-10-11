Hessische Städte setzen auf zahlungskräftige Camper
Ob im mittelhessischen Alsfeld oder im Rheingau: Kommunen freuen sich auch über Touristen, die mit dem Wohnmobil reisen. Sie zahlen zwar kein Hotelbett - aber lassen dennoch Geld da.
Alsfeld/Eltville (dpa/lhe) - Im mittelhessischen Alsfeld wird inzwischen jede vierte Übernachtung von Gästen in der Stadt auf dem Wohnmobilstellplatz registriert - nun baut die Kommune ihr Angebot für Camper weiter aus. Auch andere hessische Städte setzen zunehmend auf Wohnmobilreisende.
Sie sind ein zahlungskräftiges Publikum - auch wenn sie nicht in Hotels oder Pensionen übernachten. «Sie besuchen Gastronomiebetriebe, Geschäfte, Veranstaltungen und touristische Einrichtungen - und davon profitiert wiederum die lokale Wirtschaft», teilte das Alsfelder Stadtmarketing mit.
Aus der Gemeinde Kiedrich im Rheingau heißt es ebenfalls: «Camping-Touristen lassen erfahrungsgemäß pro Kopf und Tag erhebliche Summen für Verpflegung, Freizeitaktivitäten und Weineinkäufe direkt im Ort.» Die Kommune hat gerade drei neue Wohnmobilstellplätzen ausgewiesen.
Eltville im Rheingau hat zwar einen florierenden Stellplatz - sucht aber nach etwas Neuem. Ein entsprechendes Angebot für Wohnmobilisten sei in einem Tourismusort unerlässlich, erklärt die Stadt.