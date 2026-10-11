Tourismus

Hessische Städte setzen auf zahlungskräftige Camper

Ob im mittelhessischen Alsfeld oder im Rheingau: Kommunen freuen sich auch über Touristen, die mit dem Wohnmobil reisen. Sie zahlen zwar kein Hotelbett - aber lassen dennoch Geld da.

Von Wohnmobilgästen profitieren die örtliche Gastronomie und Händler. Foto: Florian Wiegand/dpa
Von Wohnmobilgästen profitieren die örtliche Gastronomie und Händler.

Alsfeld/Eltville (dpa/lhe) - Im mittelhessischen Alsfeld wird inzwischen jede vierte Übernachtung von Gästen in der Stadt auf dem Wohnmobilstellplatz registriert - nun baut die Kommune ihr Angebot für Camper weiter aus. Auch andere hessische Städte setzen zunehmend auf Wohnmobilreisende. 

Sie sind ein zahlungskräftiges Publikum - auch wenn sie nicht in Hotels oder Pensionen übernachten. «Sie besuchen Gastronomiebetriebe, Geschäfte, Veranstaltungen und touristische Einrichtungen - und davon profitiert wiederum die lokale Wirtschaft», teilte das Alsfelder Stadtmarketing mit.

Aus der Gemeinde Kiedrich im Rheingau heißt es ebenfalls: «Camping-Touristen lassen erfahrungsgemäß pro Kopf und Tag erhebliche Summen für Verpflegung, Freizeitaktivitäten und Weineinkäufe direkt im Ort.» Die Kommune hat gerade drei neue Wohnmobilstellplätzen ausgewiesen. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Eltville im Rheingau hat zwar einen florierenden Stellplatz - sucht aber nach etwas Neuem. Ein entsprechendes Angebot für Wohnmobilisten sei in einem Tourismusort unerlässlich, erklärt die Stadt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wenn hessische Städte Geschichte(n) im Namen tragen
Kommunen

Wenn hessische Städte Geschichte(n) im Namen tragen

Warum heißt Geisenheim Hochschulstadt und wer war Johannes Pistorius? Die Namen von Städten und Gemeinden erzählen von Erfindern, Reformatoren und Märchensammlern.

19.04.2026

So bekämpfen hessische Städte den Eichenprozessionsspinner
Schädling

So bekämpfen hessische Städte den Eichenprozessionsspinner

Ob Biowirkstoffe, Industriestaubsauger oder Nematoden: Hessische Städte kämpfen mit neuen und bewährten Methoden gegen den Eichenprozessionsspinner – und schützen so Menschen und Tiere.

30.03.2026

Tourismus

Kopenhagen animiert Touristen zu nachhaltigerem Reisen

Mit einer neuen Kampagne sollen Urlauber dazu bewegt werden, ihr Klimabewusstsein auf Reisen nicht zu Hause zu lassen. Damit will Kopenhagen einem Zwiespalt begegnen - und andere Städte inspirieren.

15.07.2024

Kirche

Evangelischer Jugendkirchentag kommt 2026 nach Alsfeld

Mehr als 4500 Jugendliche kamen zum diesjährigen Jugendkirchentag in Biedenkopf. Dort wurde der Staffelstab an das mittelhessische Alsfeld weitergegeben.

03.06.2024

Fremdenverkehr

Wald-Michelbach verdient sich den Namen Tourismusort

Die Überwaldgemeinde ist eine von 24 Kommunen im Land mit diesem Prädikat – und die erste im Kreis Bergstraße

01.06.2023