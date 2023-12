Hessische Weihnachtshäuser erstrahlen wieder

Ahnatal/Marburg/Espenau (dpa/lhe) - Pünktlich zum ersten Adventswochenende sind viele Häuser in Hessen wieder weihnachtlich geschmückt - einige dezent, andere dafür umso festlicher. Bei Sascha Bärwald und Dominik Pieczko im nordhessischen Ahnatal (Landkreis Kassel) erstrahlt seit diesem Montag das ganze Haus in voller Pracht. «Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir uns nochmal gesteigert», berichtete Bärwald. Mittlerweile erleuchten ihm zufolge mehr als 100.000 energiesparende LED-Lichter das Grundstück, im Jahr davor waren es noch knapp 85.000 Lämpchen.

Angefangen hat alles beim Einzug im Jahr 2017 mit einer einsamen Lichterkette, wie er erzählte. Mittlerweile ist die weihnachtliche Sammlung auf verschiedene Weihnachtsmann-Figuren, Rentiere und einen Schlitten angewachsen. Verzichten müssen Besucher in diesem Jahr auf den großen aufblasbaren Weihnachtsmann - der sei im vergangenen Jahr dem stürmischen Winterwind zum Opfer gefallen, wie Bärwald bedauerte. Noch bis voraussichtlich Mitte Januar will das Paar den Lichterzauber täglich ab Einbruch der Dunkelheit erstrahlen lassen. An den Wochenenden bewirten Bärwald und Pieczko Schaulustige an einem Stand mit Glühwein, Punsch, Bratwurst und Pommes. Der Erlös soll an die Waberner Tierhilfe gehen.