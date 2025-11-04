Bild
Parteien

Hessischer BSW-Chef tritt zurück

Oliver Jeschonnek gibt sein Amt als hessischer BSW-Vorsitzender auf. Was sind die Gründe dafür?

Oliver Jeschonnek will nicht mehr an der Spitze des hessischen BSW stehen. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Oliver Jeschonnek will nicht mehr an der Spitze des hessischen BSW stehen. (Archivbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Migrationsdebatte: Unruhe im BSW - in Hessen «Einzelstimmen»
Parteien

Migrationsdebatte: Unruhe im BSW - in Hessen «Einzelstimmen»

Die Migrationsdebatten im Bundestag sorgen auch im Bündnis Sahra Wagenknecht für Unruhe. In Bayern treten manche Mitglieder aus. Wie sieht es in Hessen aus?

06.02.2025

Al-Dailami führt BSW-Landesliste für Bundestagswahl an
Landesverband Hessen

Al-Dailami führt BSW-Landesliste für Bundestagswahl an

Das hessische Bündnis Sahra Wagenknecht hat den Landesvorsitzenden Ali Al-Dailami zu seinem Spitzenkandidaten gekürt. Wer ist der 42-Jährige?

14.12.2024

Al-Dailami und Jeschonnek führen neuen BSW-Landesverband
Neue Partei

Al-Dailami und Jeschonnek führen neuen BSW-Landesverband

Mit Hessen hat das «Bündnis Sahra Wagenknecht» elf Landesverbände - die Co-Vorsitzenden haben den Wunsch, sich mit Themen wie Krieg und Frieden, sozialen Fragen und Bildung zu befassen.

12.10.2024

Landesverband Hessen der Wagenknecht-Partei gründet sich
Neue Partei

Landesverband Hessen der Wagenknecht-Partei gründet sich

Es soll der elfte Landesverband der Partei «Bündnis Sahra Wagenknecht» werden: In Wiesbaden treffen sich die Mitglieder zur Gründungsversammlung. Für den Landesvorsitz kandidiert eine Doppelspitze.

12.10.2024

BSW will hessischen Landesverband gründen
Parteien

BSW will hessischen Landesverband gründen

Das BSW breitet sich weiter in Deutschland aus. Der Landesverband in Hessen wäre Nummer elf in Deutschland. Wer kandidiert für die Doppelspitze?

10.10.2024