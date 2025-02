Migrationsdebatte: Unruhe im BSW - in Hessen «Einzelstimmen»

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach den umstrittenen Bundestagsabstimmungen zur Migrationspolitik haben in Bayern mehrere Mitglieder des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) die Partei verlassen - vorerst aber nicht in Hessen. Das teilte der hessische Co-Vorsitzende Oliver Jeschonnek der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden auf Anfrage mit.