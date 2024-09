Hessischer Minister erwägt Teilnahme an Migrationsrunde

Berlin/Wiesbaden (dpa) - Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) erwägt, für den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz zur geplanten nächsten Gesprächsrunde zur Migrationspolitik am Dienstag zu kommen. «Wie schon am vergangenen Dienstag beabsichtige ich auch morgen, im Auftrag von Ministerpräsident Boris Rhein an einem möglichen Migrationsgipfel in Berlin teilzunehmen», teilte Poseck der Deutschen Presse-Agentur mit.