Arbeitsunfall

Heuballen stürzen von Anhänger und verletzten Senior schwer

Beim Entladen von Heuballen wird ein 89-Jähriger von zwei Rundballen getroffen. Ein Hubschrauber bringt ihn schwer verletzt ins Krankenhaus.

Ein 89-jähriger Senior ist beim Entladen von Heuballen schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Ein 89-jähriger Senior ist beim Entladen von Heuballen schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Ottersweier (dpa/lsw) - Beim Entladen von Heuballen ist ein Mann in Ottersweier (Landkreis Rastatt) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand der 89-Jährige am Samstagmittag hinter einem Anhänger, als sich zwei Rundballen lösten und auf ihn herabfielen. Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten Senior in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Umständen des Arbeitsunfalls aufgenommen.

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