Von Heuballen getroffen - 89-Jähriger nach Unfall gestorben

Ottersweier (dpa/lsw) - Vor einigen Tagen ist ein älterer Mann in Ottersweier (Kreis Rastatt) von herabfallenden Heuballen getroffen worden - nun ist der 89-Jährige seinen schweren Verletzungen erlegen. Er starb am Dienstag in einer Klinik, wie die Polizei mitteilte. Auf einem landwirtschaftlichen Hof sollte am Samstag Heu von einem Hänger geladen werden. Der Mann hatte wohl hinter dem Hänger gestanden und war von zwei herabfallenden Rundballen getroffen worden. Wieso er sich unbemerkt in die Gefahrenzone begeben habe, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher.