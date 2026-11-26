Bad Orb/Lauterbach/Frankfurt (dpa/lhe) - Lust, mal wieder die Schlittschuhe auszupacken? Sich fühlen wie Eishockeyspieler Wayne Gretzky oder Eiskönigin Elsa? Das geht in der Vorweihnachtszeit an einigen Orten in Hessen. Ein paar Beispiele.

«Alea on Ice» in Bad Orb

In der Vorweihnachtszeit verwandelt sich der Alea-Park in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) wieder in eine Eislaufbahn. Vom 14. November bis zum 20. Dezember können dort Anfänger und Fortgeschrittene, Junge und Alte ihre Runden auf der Eisfläche drehen. Wer keine Schlittschuhe besitzt, kann sie vor Ort ausleihen.

Erwachsene zahlen 10 und Kinder bis 12 Jahre 8 Euro für ein Ticket, das auch den Zugang zum Eventgelände und Gastronomiebereich erlaubt. Die «Alea On Ice»-Tickets können vorab online gebucht werden und sind nach Angaben der Veranstalter nicht an einen bestimmten Tag gebunden, sondern flexibel einlösbar. Besucher ohne Schlittschuhe zahlen 5 Euro inklusive Getränkegutschein.

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Lauterbach: Eishockey und öffentliches Eislaufen

Die Eissporthalle in Lauterbach (Vogelsbergkreis) ist nicht nur die Heimat der städtischen Eishockeymannschaft, sondern wird auch für öffentliches Eislaufen genutzt. Wer einmal Pirouetten drehen möchte, wo sonst die Luchse Lauterbach dem Puck nachjagen, kann dies an bestimmten Tagen tun: Die Öffnungszeiten stehen im Internet.

Foto: Michael Brandt/dpa Ob Profi oder Anfänger: Viele Eisbahnen haben Angebote für alle. (Symbolbild)

Erwachsene zahlen 8 Euro Eintritt, Heranwachsende von 7 bis 17 Jahren 6,50 Euro und Kinder bis 6 Jahre 5 Euro. Wer nur zuschauen will, kommt für 2 Euro in die Eissport-Arena. Leih-Schlittschuhe kosten 6 Euro.

Eis-Zeit in Bad Wildungen

Schlittschuhe anschnallen und los heißt es bei der Bad Wildunger Eis-Zeit. Auf dem Parkplatz Brunnenallee 1 hinter der Touristinformation lädt eine Eisbahn zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen ein. Im gastronomischen Bereich werden etwa Flammkuchen, Steaks, Bratwurst und Crêpes angeboten. Außerdem gibt es Glühwein und Kakao zum Aufwärmen.

Es können eigene Schlittschuhe verwendet oder Schuhe in den Größen 25 bis 50 gegen eine Gebühr von 4,50 Euro ausgeliehen werden. Der Eintritt kostet 5 Euro, für Kinder bis 12 Jahre 4 Euro.

Geöffnet ist die Eisbahn vom 25. November 2026 bis zum 10. Januar 2027 montags bis donnerstags und sonntags von 11.00 bis 21.00 Uhr sowie freitags und samstags von 11.00 bis 22.00 Uhr. Geschlossen ist sie Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr. Am zweiten Weihnachtstag lädt sie von 13.00 bis 20.00 Uhr zum Schlittschuh laufen ein, an Silvester von 11.00 bis 16.00 Uhr.

Kunsteisbahn in Korbach

Eine Kunsteisbahn mit Schlittschuhverleih gibt es auch auf dem Weihnachtsmarkt in Korbach. Das angrenzende Weihnachtsdorf mit festlich geschmückten Verkaufsständen bietet ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot. Der Markt auf dem Parkplatz «An der Kalkmauer» ist vom 5. bis 13. Dezember täglich ab 12.00 Uhr bis in die Abendstunden geöffnet. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Eisstockschießen in Rüsselsheim

In Rüsselsheim kann man auf dem Weihnachtsmarkt zwar nicht Schlittschuh laufen, aber bei Interesse kann man sich im Eisstockschießen üben. Dabei muss der Eisstock über die Bahn so nah wie möglich an das Zielgebiet. In Darmstadt können Profis und Amateure ganz unabhängig über die Herbst- und Wintermonate in der Eishalle ihr Können zeigen. Freitags wird die Halle zur Disco auf dem Eis und es gibt zudem Tage für Familien.

Die größte Eisfläche gibt es in Frankfurt

In Frankfurt hat man so viel Eisfläche zur Verfügung wie nirgendwo sonst in Hessen: Die Eissporthalle im Osten der Stadt bietet 9.000 Quadratmeter zum Schlittschuhfahren. Die Halle ist den ganzen Winter geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 Euro.

Auf dem Dach des Einkaufszentrums Skyline Plaza im Europaviertel an der Messe kann man bis 23. Dezember Eisstockschießen. Eine Zehn-Meter-Bahn kostet für zehn Menschen inklusive Eisstöcke 99 Euro.

«Wiesbaden On Ice» vor dem Kurhaus

In Wiesbaden lockt eine der größten mobilen Eisbahnen Deutschlands ab Ende November zu einem Ausflug in die Innenstadt. Bis zum 4. Januar kann man bei «Wiesbaden On Ice» auf rund 2.500 Quadratmetern Eisfläche bei stimmungsvoller Beleuchtung vor dem Kurhaus auf Kufen seine Runde drehen oder Eisstockschießen. In der zurückliegenden Saison wurden nach Angaben des Veranstalter 82.000 Eisläufer registriert. In diesem Jahr sind wieder mehrere Eis-Discopartys geplant.

«Friedberger Winterzauber» mit Eisbahn in der Burg

Wer im historischen Ambiente seine Runden auf dem Eis drehen will, kommt in der Friedberger Burg auf seine Kosten. Ab 27. November lädt dort beim Winter- und Weihnachtsevent «Friedberger Winterzauber» auch eine Eisbahn neben dem St. Georgsbrunnen zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen, Kinderdisco und kreative Bastelaktionen stehen auf dem Programm. Auch eine Glühweinhütte und Essensstände finden die Besucherinnen und Besucher.

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